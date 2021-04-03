«Спартак» готов заплатить 32 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

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03 Апреля 2021, 15:19,
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Турецкий хавбек Озан Туфан, выступающий за стамбульский «Фенербахче», находится в сфере интересов московского «Спартака». Об этом рапортует издание Mynet.com.
Согласно сведениям источника, руководство российского клуба готово выделить на покупку 26-летнего полузащитника 32 миллиона евро. Если стороны договорятся, то «красно-белые» будут выплачивать эту сумму в рассрочку.
Туфан защищает цвета «Фенербахче» с 2015-го года. В текущем сезоне чемпионата Турции Озан провел 27 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
В составе сборной Турции хавбек провел 57 матчей и забил девять мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Озан Туфан