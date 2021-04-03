«Спартак» готов заплатить 32 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

Турецкий хавбек Озан Туфан, выступающий за стамбульский «Фенербахче», находится в сфере интересов московского «Спартака». Об этом рапортует издание Mynet.com.

Согласно сведениям источника, руководство российского клуба готово выделить на покупку 26-летнего полузащитника 32 миллиона евро. Если стороны договорятся, то «красно-белые» будут выплачивать эту сумму в рассрочку.

Туфан защищает цвета «Фенербахче» с 2015-го года. В текущем сезоне чемпионата Турции Озан провел 27 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В составе сборной Турции хавбек провел 57 матчей и забил девять мячей.