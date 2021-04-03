В «Рубине» отреагировали на интерес «Баварии» к Хвиче

Мюнхенская «Бавария» не обращалась к казанскому «Рубину» относительно трансфера грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом поведал гендиректор клуба Рустем Сайманов.

«Из «Баварии» по Хвиче никто не обращался. За сколько бы я продал его? Не хочу называть цифру, это буду обсуждать с клубами, заинтересованными в нем», - передает слова руководителя издание Sport24.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 20 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в десять миллионов евро.