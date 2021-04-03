Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

В «Рубине» отреагировали на интерес «Баварии» к Хвиче

03 Апреля 2021, 12:28,

Мюнхенская «Бавария» не обращалась к казанскому «Рубину» относительно трансфера грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом поведал гендиректор клуба Рустем Сайманов.

«Из «Баварии» по Хвиче никто не обращался. За сколько бы я продал его? Не хочу называть цифру, это буду обсуждать с клубами, заинтересованными в нем», - передает слова руководителя издание Sport24.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 20 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в десять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия, Рустем Сайманов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола