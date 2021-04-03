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​Кварацхелия может сменить «Рубин» на «Баварию»

03 Апреля 2021, 00:02,

Хвича Кварацхелия оказался в списке интересов европейского гранда. Как сообщает немецкий Express, грузинский футболист может перебраться в «Баварию». Мюнхенский клуб в настоящий момент думает над тем, как омолодить состав, не понизив его потенциал. Кварацхелия, считающийся большим талантом в Грузии, может стать частью планов «Баварии».

В двадцати матчах нынешнего сезона за «Рубин» Хвича Кварацхелия записал на свой счёт три гола и восемь результативных передач на партнёров. Эксперты из transfermarkt оценивают двадцатилетнего футболиста сборной Грузии в десять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Рубин, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия
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