​Кварацхелия может сменить «Рубин» на «Баварию»

Хвича Кварацхелия оказался в списке интересов европейского гранда. Как сообщает немецкий Express, грузинский футболист может перебраться в «Баварию». Мюнхенский клуб в настоящий момент думает над тем, как омолодить состав, не понизив его потенциал. Кварацхелия, считающийся большим талантом в Грузии, может стать частью планов «Баварии».

В двадцати матчах нынешнего сезона за «Рубин» Хвича Кварацхелия записал на свой счёт три гола и восемь результативных передач на партнёров. Эксперты из transfermarkt оценивают двадцатилетнего футболиста сборной Грузии в десять миллионов евро.