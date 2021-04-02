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​«Зенит» подтвердил досрочный уход Рибалты

02 Апреля 2021, 22:10,

Хавьер Рибалта действительно покинет «Зенит» до конца апреля. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе «сине-бело-голубых». Рибалта попросил отпустить его раньше истечения срока контракта.

Рибалта работал на должности спортивного директора «Зенита» с середины 2018 года. За это время питерцы дважды становились чемпионами России.

Отметим, что до работы в «Зените» Рибалта трудился скаутом во многих известных клубах Европы, в частности в английском «Манчестер Юнайтед».

Кто займёт пост спортивного директора «Зенита» после ухода Хавьера Рибалты, пока непонятно. Несколько месяцев назад Андрей Аршавин говорил, что отказался стать преемником испанца.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Хавьер Рибалта
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