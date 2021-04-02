​Стоцкий снова на поле – игрок «Краснодара» пропустил 482 дня

В пятницу защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий отыграл тридцать пять минут за вторую команду «быков» в игре первенства ФНЛ против «Чертаново». Для тридцатиоднолетнего футболиста это был первый официальный матч за 482 дня. До этого Стоцкий выходил на поле в матче Премьер-лиги против ЦСКА в декабре 2019 года. Той зимой футболист получил серьёзную травму колена.

Дмитрий Стоцкий является игроком «Краснодара» с лета 2018 года после перехода из «Уфы». За первую команду «быков» защитник успел провести пятьдесят четыре матча, в которых забил один гол и отдал четыре голевых паса на партнёров.