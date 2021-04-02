​ЦСКА сообщил о пополнении в тренерском штабе

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02 Апреля 2021, 20:36,
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В пятницу Ивица Олич был внесён в заявку ЦСКА на сезон, что можно обнаружить на сайте Премьер-лиги России. Кроме того, московские «армейцы» сообщили о пополнении в своём тренерском штабе. Работу с командой уже начали Игор Юкич и Илия Арачич.
Тренерский дебют Олича намечен на ближайшее воскресенье, четвёртое апреля. В этот день ЦСКА проведёт гостевой матч против «Тамбова». Стартовый свисток футболисты услышат в половине пятого по московскому времени.
На сегодняшний день ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Илия Арачич, Игор Юкич