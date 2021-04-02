​ЦСКА сообщил о пополнении в тренерском штабе

В пятницу Ивица Олич был внесён в заявку ЦСКА на сезон, что можно обнаружить на сайте Премьер-лиги России. Кроме того, московские «армейцы» сообщили о пополнении в своём тренерском штабе. Работу с командой уже начали Игор Юкич и Илия Арачич.

Тренерский дебют Олича намечен на ближайшее воскресенье, четвёртое апреля. В этот день ЦСКА проведёт гостевой матч против «Тамбова». Стартовый свисток футболисты услышат в половине пятого по московскому времени.

На сегодняшний день ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.