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​Еркин из «Тамбова» тоже не признал вину в причастности к ставкам

02 Апреля 2021, 20:16,

Ещё один подозреваемый в причастности к ставкам футболист «Тамбова» не признал своей вины. Александр Еркин во время опроса в РФС сообщил, что ничего не знает о ставках. Момент со странным пенальти он объяснил желанием вынести мяч. Намерения заработать пенальти в ворота своей команды, по словам Еркина, у него не было. Об этом сообщает канал «Мутко против» в Telegram.

Ранее аналогичные показания дал другой подозреваемый игрок «Тамбова» Дмитрий Герман. Он отказался проходить проверку на так называемом детекторе лжи. Что касается Еркина, то о том, согласился ли он пройти такую проверку, информации нет.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Александр Еркин
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