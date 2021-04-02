​Еркин из «Тамбова» тоже не признал вину в причастности к ставкам

Ещё один подозреваемый в причастности к ставкам футболист «Тамбова» не признал своей вины. Александр Еркин во время опроса в РФС сообщил, что ничего не знает о ставках. Момент со странным пенальти он объяснил желанием вынести мяч. Намерения заработать пенальти в ворота своей команды, по словам Еркина, у него не было. Об этом сообщает канал «Мутко против» в Telegram.

Ранее аналогичные показания дал другой подозреваемый игрок «Тамбова» Дмитрий Герман. Он отказался проходить проверку на так называемом детекторе лжи. Что касается Еркина, то о том, согласился ли он пройти такую проверку, информации нет.