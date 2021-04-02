Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Игрок ЦСКА будет играть за «Аталанту», Максименко может оказаться в «Реале» и другие главные слухи недели

02 Апреля 2021, 20:01,

В главных слухах недели вы узнаете о том, какой игрок ЦСКА станет одноклубником Алексея Миранчука в «Аталанте», в каком гранде может оказаться Александр Максименко, и почему отец Эрлинга Холанна прятался в туалете аэропорта Барселоны. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Игрок ЦСКА будет играть за «Аталанту»

Из российской Премьер-лиги в «Аталанту» может перебраться ещё один футболист. Речь идёт о представителе ЦСКА Бактиёре Зайнутдинове. Если верить слухам, игрок сборной Казахстана уже поставил подпись под трудовым соглашением с клубом из Бергамо. Зайнутдинов должен завершить нынешний сезон в рядах московских «армейцев», а затем стать одноклубником россиянина Алексея Миранчука.

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«ПСЖ» готов продать Мбаппе

Время идёт, а Килиан Мбаппе никак не примет решение по поводу своего будущего. Буквально на днях талантливый француз заявил, что о своём решении он объявит тогда, когда его примет, а пока ему сказать нечего. Поговаривают, что такая позиция Мбаппе раздражает руководителей «ПСЖ», которые уже сейчас хотят понимать, к чему им готовиться. По данным СМИ, боссы парижан на фоне раздражения готовы рассматривать предложения других клубов. Продать Мбаппе гранд Лиги 1 готов за сто двадцать миллионов евро.

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Роналду примет решение о будущем в мае

Представители руководства «Ювентуса» за последние недели успели не один раз заявить, что Криштиану Роналду останется в клубе на следующий сезон. Впрочем, слухи по поводу звёздного португальца никуда не деваются. На неделе появилась информация о том, что Роналду пока ещё не принял окончательного решения по своему будущему. Форвард намерен всё обдумать и объявить боссам «старой синьоры» принятое решение в мае. Поговаривают, что «Ювентус» не планирует всеми силами удерживать Криштиану, если он захочет уйти.

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Максименко может оказаться в «Реале»

Шутка ли - российский футболист может оказаться в «Реале»! Конкретики пока нет, но слухи говорят о том, что представители мадридского гранда контактировали с Александром Максименко, выступающем за «Спартак» на позиции голкипера. Контакт якобы имел место быть недавно, когда Максименко играл за молодёжную сборную России на чемпионате Европы. Уже сам по себе интерес «Реала» для молодого российского футболиста является приятным моментом.

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Отец Холанна прятался в туалете аэропорта Барселоны

В четверг испанские СМИ в один голос трубили о приезде Мино Райолы и отца Эрлинга Холанна на переговоры с «Барселоной». По слухам, представители норвежского игрока рассчитывали скрыть от прессы эти самые переговоры. Был разработан коварный план – Райола и отец Холанна после прилёта пошли разными дорогами. Агент должен был взять на себя журналистов и уехать с расчётом на то, что представители СМИ тоже покинут аэропорт. В это время отец Холанна прятался в туалете. Впрочем, тактика не сработала, поскольку фотографы знали, что Райола будет не один.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Барселона, Реал Мадрид, ЦСКА Москва, Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Килиан Мбаппе, Мино Райола, Эрлинг Холанн, Главные слухи недели, Александр Максименко, Бактиёр Зайнутдинов
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