Соу: «Карпин – очень большая личность»

Нападающий «Ростова» Али Соу высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине.

«Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний», - цитирует Соу «Спорт-Экспресс».

26-летний гамбиец выступает за российский клуб на правах аренды, футболист принадлежит софийскому ЦСКА. Соу уже успел сыграть пять матчей за «Ростов» во всех турнирах нынешнего сезона и забил три гола.

После двадцати трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на одиннадцать очков.