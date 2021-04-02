ЦСКА заявил Олича в качестве главного тренера

Московский ЦСКА заявил Ивицу Олича в качестве главного тренера клуба. Дозаявлены были и помощники Олича – Игор Юкич и Илия Арачич.

Напомним, что хорватский специалист сменил в ЦСКА Виктора Ганчаренко.

Уже в воскресенье, четвёртого апреля, Олич дебютирует на посту главного тренера московского клуба, соперником ЦСКА станет «Тамбов».

После двадцати трёх туров «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь зачётных баллов. Отметим, что до конца чемпионата клубам осталось сыграть всего лишь по семь матчей.