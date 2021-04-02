Смородская прокомментировала слова Янбаева о сокращении премиальных в «Локомотиве»

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02 Апреля 2021, 18:41,
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова экс-защитника «железнодорожников» Рената Янбаева, который заявил, что с её приходом в московском были резко урезаны премиальные.
«Я не хочу полемизировать с Янбаевым ни на какие темы. Я совсем не такой человек, чтобы в первый день своего пребывания в команде делать такие заявления», - цитирует Смородскую sport24.
Напомним, что Ольга Юрьевна работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 год.
Янбаев же в свою очередь выступал за «железнодорожников» с 2007 по 2017 год, сыграв в общей сложности больше двухсот матчей за московский клуб.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Ольга Смородская, Ренат Янбаев