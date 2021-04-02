Ассистенты Олича прибыли в Москву

Ассистенты нового главного тренера ЦСКА Ивицы Олича прибыли в Москву.

Как сообщает sport24, тренер по физподготовке Игор Юкич прибыл в Россию несколько дней назад, а ассистент главного тренера Илия Арачич прилетел вчера, уже в ближайшее время оба специалиста будут заявлены за ЦСКА.

После двадцати туров армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Уже в воскресенье, четвёртого апреля, ЦСКА на выезде сыграет против «Тамбова», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.

Напомним, что до недавнего времени главным тренером ЦСКА был Виктор Ганчаренко.