Ассистенты Олича прибыли в Москву

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02 Апреля 2021, 15:32,
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Ассистенты нового главного тренера ЦСКА Ивицы Олича прибыли в Москву.
Как сообщает sport24, тренер по физподготовке Игор Юкич прибыл в Россию несколько дней назад, а ассистент главного тренера Илия Арачич прилетел вчера, уже в ближайшее время оба специалиста будут заявлены за ЦСКА.
После двадцати туров армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Уже в воскресенье, четвёртого апреля, ЦСКА на выезде сыграет против «Тамбова», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени.
Напомним, что до недавнего времени главным тренером ЦСКА был Виктор Ганчаренко.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич