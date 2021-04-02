Гаджиев – о возрождении «Амкара»: «Очень рад за пермяков»

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о возрождении «Амкара».

«Очень рад за пермяков. «Амкар» за время своего существования проявил себя как настоящий рабочий клуб, который звезд с неба не хватал, воспитывал качественных игроков», - цитирует Гаджиева sport24.

Пермский клуб прекратил своё существование в 2018 году из-за проблем с финансированием. Ожидается, что в следующем сезоне «Амкар» выступит в ПФЛ.

Напомним, что Гаджиев возглавлял «Амкар» с 2014 по 2018 год, серьезных успехов клуб за этот период не добился, но сохранял прописку в российской Премьер-лиге.