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Тренер «Динамо» Шварц привился российской вакциной от коронавируса

02 Апреля 2021, 12:43,

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц сделал прививку от коронавирусной инфекции. Немецкий специалист привился российской вакциной «Спутник V».

«Я поставил прививку «Спутник V», поэтому вчера не смог принять участие в матче тренерского штаба», - приводит слова главного тренера издание «Спорт-экспресс».

В субботу, третьего апреля, «Динамо» проведет домашнюю встречу против «Уфы». Начало поединка запланировано в 19:00 по местному времени.

По итогам 23-х туров чемпионата России подопечные Шварца набрали 39 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сандро Шварц
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