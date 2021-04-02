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Николич: «Недоволен четвёртым местом «Локомотива»

02 Апреля 2021, 11:59,

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич высказался насчет нынешнего положения своей команды в чемпионате России.

«Я недоволен четвертым местом. Если не ставишь самые высокие цели, никогда их не достигнешь. Всегда можно быть лучше», - цитирует Николича Sports.ru.

После 23-х туров «железнодорожники» имеют на своем счету 40 баллов. «Локомотив» отстает от идущего вторым «Спартака» на четыре очка. Отставание от «Зенита» составляет восемь баллов.

В ближайшем матче подопечные Николича встретятся с волгоградским «Ротором». Поединок состоится в субботу, третьего апреля, начало - 14:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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