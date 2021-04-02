Широков: «Я бы никогда в жизни не встал на колено, какое мы имеем отношение к угнетению чернокожих»

Экс-футболист сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал, как относится к тому, что судья Кирилл Левников преклонил колено перед матчем отборочного раунда чемпионата мира-2022 между Англией и Сан-Марино (5:0).

«Может, Левников подыграть хочет иностранцам. Мы какое отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы?», - передает слова Широкова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что движение Black Lives Matter выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих.

Ранее судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасёвым проигнорировала акцию перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах).