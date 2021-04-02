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Николич отреагировал на смену тренера в ЦСКА

02 Апреля 2021, 08:14,

Рулевой московского «Локомотива» Марко Николич отреагировал на тренерскую перестановку в ЦСКА. Хорватский специалист Ивица Олич сменил Виктора Ганчаренко на посту главного тренера «армейцев».

«Хорошо отношусь к Оличу. Хочу пожелать ему успехов на новом месте. Ивица раньше выступал за ЦСКА, это может сыграть большую роль. Думаю, характер поможет ему в работе», - приводит слова тренера Germanijak.

Ранее стало известно, что Олич подписал с московским клубом контракт до лета 2022-го года.

По итогам 23-х туров чемпионата России ЦСКА набрал 40 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич, Марко Николич
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