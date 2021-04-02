Брага: «Чтобы спасти футбол за Уралом, нужно подключить сибирские клубы к азиатским кубкам»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предложил свой вариант реформирования российского футбола в Сибири и на Дальнем Востоке. Напомним, что накануне о расформировании объявил очередной клуб с этой территории – иркутский «Зенит».

- За Уралом находится три четверти территории России, это огромная территория, но там практически нет профессионального футбола. Я не говорю, что в Премьер-лиге должны играть десять клубов оттуда, но не существует даже группы «Восток» в ПФЛ.

Кто-то говорит, что профессиональный футбол – потеря денег, но ведь это окно для молодых ребят. Например, в Приморском крае проживает около двух миллионов человек, и когда играл владивостокский «Луч», молодым игрокам было куда стремиться, но куда им стремиться сейчас?

Кроме того, футбол – это хороший спектакль, интересное событие, гордость региона, польза для общества. Раньше во многих областях Сибири и Дальнего Востока были профессиональные клубы, и нужно возрождать традиции, причём клубы должны играть действительно у себя дома, а не где-нибудь в Коломне, как сейчас «Сахалин». Я хотел бы поднять интерес к этому не только в России, поэтому решил написать книгу на данную тему.

Для спасения футбола за Уралом можно попробовать создать отдельную азиатскую российскую лигу. Там был бы спортивный принцип, что самое главное для турнира, а не как в недавней группе «Восток» в ПФЛ, из которой никто не вылетал. И лучшие команды этой новообразованной лиги квалифицировались бы в азиатские международные кубки. Думаю, им было бы по силам выступать в них достойно.

На мой взгляд, такая схема подошла бы для всех. Футбол за Уралом стал бы не умирать, а развиваться. Клубам из европейской части России не нужно было бы летать слишком далеко, а участие российских клубов в азиатских кубках привлекало бы зрителей, спонсоров и инвесторов, ведь международные матчи – это всегда круто.

P.S. Микаэль Брага открыт для различного рода информации о нынешних и бывших футбольных клубах Сибири и Дальнего Востока для его книги. Вы можете отправлять ему какие-либо материалы на электронную почту michael.braga@libero.it.