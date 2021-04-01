​Финк был заинтересован в работе со «Спартаком», но переговоры не продолжились

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01 Апреля 2021, 18:11,
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По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» от источника, близкого к Торстену Финку, интерес от «Спартака» обсуждался в середине марта. Немецкий специалист был заинтересован в работе с московским клубом, но до обсуждений деталей не дошло.
После тех разговоров всё успокоилось. Финк остаётся в числе не самых приоритетных вариантов «красно-белых». По словам источника, бывший полузащитник «Баварии» очень скоро может возглавить клуб Бундеслиги, переговоры о его назначении уже ведутся.
Торстен Финк находится без работы с сентября прошлого года после ухода из японского клуба «Виссел Кобе».
«Спартак», напомним, в следующем сезоне возглавит другой тренер, ведь Доменико Тедеско решил не продлевать контракт.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Торстен Финк