​Финк был заинтересован в работе со «Спартаком», но переговоры не продолжились

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» от источника, близкого к Торстену Финку, интерес от «Спартака» обсуждался в середине марта. Немецкий специалист был заинтересован в работе с московским клубом, но до обсуждений деталей не дошло.

После тех разговоров всё успокоилось. Финк остаётся в числе не самых приоритетных вариантов «красно-белых». По словам источника, бывший полузащитник «Баварии» очень скоро может возглавить клуб Бундеслиги, переговоры о его назначении уже ведутся.

Торстен Финк находится без работы с сентября прошлого года после ухода из японского клуба «Виссел Кобе».

«Спартак», напомним, в следующем сезоне возглавит другой тренер, ведь Доменико Тедеско решил не продлевать контракт.