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​Семак: «Зачем мне плётка, если есть результат?»

01 Апреля 2021, 17:48,

Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на мнение о том, что иногда ему не хватает жёсткой руки.

Семак отметил, что у него хватает жёсткости в те моменты, когда её нужно проявить. В остальном же тренер не намерен менять свои методы.

«Зачем мне плётка, если в команде рабочая атмосфера, и мы добиваемся результата?» - высказался Семак в интервью для «Спорт-Экспресса».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. В обоих сезонах под руководством этого специалиста «сине-бело-голубые» становились чемпионами России. В настоящий момент – за семь туров до конца сезона Премьер-лиги – «сине-бело-голубые» располагаются на вершине таблицы, опережая второй «Спартак» на четыре зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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