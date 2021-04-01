​Семак: «Зачем мне плётка, если есть результат?»

Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на мнение о том, что иногда ему не хватает жёсткой руки.

Семак отметил, что у него хватает жёсткости в те моменты, когда её нужно проявить. В остальном же тренер не намерен менять свои методы.

«Зачем мне плётка, если в команде рабочая атмосфера, и мы добиваемся результата?» - высказался Семак в интервью для «Спорт-Экспресса».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. В обоих сезонах под руководством этого специалиста «сине-бело-голубые» становились чемпионами России. В настоящий момент – за семь туров до конца сезона Премьер-лиги – «сине-бело-голубые» располагаются на вершине таблицы, опережая второй «Спартак» на четыре зачётных балла.