​Представители «Реала» контактировали с Максименко

Представители мадридского «Реала» после матча молодёжных сборных России и Исландии на чемпионате Европы контактировали с вратарём Александром Максименко, представляющим «Спартак». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт», отмечая, что речь не идёт о первоапрельской шутке.

В нынешнем сезоне двадцатитрёхлетний Александр Максименко провёл за «Спартак» двадцать пять матчей, в которых пропустил двадцать девять голов. Лишь в пяти случаях Максименко сохранил свои владения на замке.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Александра Максименко в 11 миллионов евро.