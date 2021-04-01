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​Представители «Реала» контактировали с Максименко

01 Апреля 2021, 17:08,

Представители мадридского «Реала» после матча молодёжных сборных России и Исландии на чемпионате Европы контактировали с вратарём Александром Максименко, представляющим «Спартак». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт», отмечая, что речь не идёт о первоапрельской шутке.

В нынешнем сезоне двадцатитрёхлетний Александр Максименко провёл за «Спартак» двадцать пять матчей, в которых пропустил двадцать девять голов. Лишь в пяти случаях Максименко сохранил свои владения на замке.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Александра Максименко в 11 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Реал Мадрид, Александр Максименко
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