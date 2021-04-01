Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Акинфеева признали лучшим игроком ЦСКА в марте

01 Апреля 2021, 16:34,

ЦСКА объявил об итогах голосования за лучшего футболиста команды в марте. Победителем стал Игорь Акинфеев, набравший 40% голосов.

В марте Акинфеев принял участие в двух матчах «армейцев» в чемпионате России. В них команда дважды проиграла, уступив тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 и «Зениту» со счётом 2:3. В игре с лидерами Премьер-лиги из Санкт-Петербурга Акинфееву удалось отразить пенальти в исполнении Артёма Дзюбы.

Всего в сезоне 2020/2021 Игорь Акинфеев пропустил тридцать голов в двадцати восьми поединках в различных соревнованиях.

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в таблице РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
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