​Акинфеева признали лучшим игроком ЦСКА в марте

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01 Апреля 2021, 16:34,
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ЦСКА объявил об итогах голосования за лучшего футболиста команды в марте. Победителем стал Игорь Акинфеев, набравший 40% голосов.
В марте Акинфеев принял участие в двух матчах «армейцев» в чемпионате России. В них команда дважды проиграла, уступив тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 и «Зениту» со счётом 2:3. В игре с лидерами Премьер-лиги из Санкт-Петербурга Акинфееву удалось отразить пенальти в исполнении Артёма Дзюбы.
Всего в сезоне 2020/2021 Игорь Акинфеев пропустил тридцать голов в двадцати восьми поединках в различных соревнованиях.
ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев