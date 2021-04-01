​Акинфеева признали лучшим игроком ЦСКА в марте

ЦСКА объявил об итогах голосования за лучшего футболиста команды в марте. Победителем стал Игорь Акинфеев, набравший 40% голосов.

В марте Акинфеев принял участие в двух матчах «армейцев» в чемпионате России. В них команда дважды проиграла, уступив тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 и «Зениту» со счётом 2:3. В игре с лидерами Премьер-лиги из Санкт-Петербурга Акинфееву удалось отразить пенальти в исполнении Артёма Дзюбы.

Всего в сезоне 2020/2021 Игорь Акинфеев пропустил тридцать голов в двадцати восьми поединках в различных соревнованиях.

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в таблице РПЛ.