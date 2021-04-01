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Клубы Англии и Германии интересуются полузащитником «Ростова»

01 Апреля 2021, 12:30,

Полузащитник Матиас Норманн, права на которого принадлежат «Ростову», пользуется спросом среди европейских клубов. Интерес к норвежскому футболисту проявляют в Англии и Германии, утверждает издание Sport24.

Матиас защищает цвета коллектива из Ростова-на-Дону с января 2019-го года. В российский клуб хавбек перешел из «Брайтона». Трудовой договор Норманна с «Ростовом» рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник провел 15 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Матиас Норманн
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