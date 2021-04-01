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Семак рассказал, останется ли Дзюба штатным пенальтистом «Зенита»

01 Апреля 2021, 11:47,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, останется ли форвард Артёма Дзюба основным пенальтистом команды после неудачного исполнения 11-метрового удара в поединке против казанского «Рубина» (1:2).

«Основной пенальтист у нас Дзюба, который до промаха реализовал восемь или девять подряд. Естественно, одна осечка - не повод убирать его», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне чемпионата России 32-летний нападающий сыграл 21 поединок, забил 13 голов (три - с пенальти) и пять раз ассистировал партнерам по команде.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице после 23-х туров, на счету команды 48 очков. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак
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