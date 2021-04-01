Семак: «Чемпионство в РПЛ гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о значимости российской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Специалист заявил, что не променял бы чемпионские титулы на выход в плей-офф еврокубка.

«Чемпионат России - это гораздо более важно, чем плей-офф ЛЧ. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы - это хорошо. Но это же не титул», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «сине-бело-голубые» неудачно выступают на групповой стадии Лиги чемпионов, но при этом два раза подряд становились чемпионами России.

В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Семака лидируют в турнирной таблице, набрав 48 баллов. Петербургский клуб опережает идущий вторым «Спартак» на четыре очка.