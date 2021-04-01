Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Семак: «Чемпионство в РПЛ гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

01 Апреля 2021, 11:13,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о значимости российской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Специалист заявил, что не променял бы чемпионские титулы на выход в плей-офф еврокубка.

«Чемпионат России - это гораздо более важно, чем плей-офф ЛЧ. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы - это хорошо. Но это же не титул», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «сине-бело-голубые» неудачно выступают на групповой стадии Лиги чемпионов, но при этом два раза подряд становились чемпионами России.

В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Семака лидируют в турнирной таблице, набрав 48 баллов. Петербургский клуб опережает идущий вторым «Спартак» на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак
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Комментарии (1)
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1
superzina
01 Апреля 2021, 11:30

"Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться "
Ну насмешил так насмешил .
И поэтому ничего в игре уже три года ничего не меняется .
Ведь важно стремиться , а не улучшать !
И поэтому рейтинг Клуба в УЕФА по годам 10/11 16,000 11/12 18,000 12/13 13,000
13/14 16,000 14/15 17,000 15/16 19,000 16/17 12,000 17/18 14,000
а с Семаком 18/19 10,000 19/20 9,000 20/21 5,000 ???
Ах , да ! С 1 апреля !

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