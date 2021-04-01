Итальянский клуб хочет переманить спортивного директора «Зенита»

Один из итальянских клубов проявляет заинтересованность в услугах спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, об этом информирует инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, предложить работу 40-летнему специалисту может «Парма». Итальянский клуб летом планирует изменения в руководстве и рассматривает Рибалту в качестве замены Япа Калма.

Напомним, что Хавьер занимает пост спортивного директора петербургского коллектива с 2018-го года.

После 28 туров чемпионата Италии «Парма» находится в зоне вылета. Команда набрала 19 баллов и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице.