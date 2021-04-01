Итальянский клуб хочет переманить спортивного директора «Зенита»

|
01 Апреля 2021, 10:37,
|
|
Один из итальянских клубов проявляет заинтересованность в услугах спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, об этом информирует инсайдер Николо Скира.
Согласно сведениям журналиста, предложить работу 40-летнему специалисту может «Парма». Итальянский клуб летом планирует изменения в руководстве и рассматривает Рибалту в качестве замены Япа Калма.
Напомним, что Хавьер занимает пост спортивного директора петербургского коллектива с 2018-го года.
После 28 туров чемпионата Италии «Парма» находится в зоне вылета. Команда набрала 19 баллов и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Парма, Хавьер Рибалта