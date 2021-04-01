СМИ: полузащитник ЦСКА подписал контракт с «Аталантой»

|
01 Апреля 2021, 09:36,
|
|
Хавбек Бактиёр Зайнутдинов, правами на которого владеет московский ЦСКА, продолжит карьеру в итальянской Серии А, утверждает издание Vesti.kz.
Согласно данным источника, 22-летний казахстанский полузащитник заключил долгосрочное трудовое соглашение с «Аталантой». Договор между сторонами рассчитан на пять лет, финансовая сторона трансфера пока не разглашается.
Сезон-2020/2021 Бактиёр доиграет в стане «армейцев», а уже летом присоединится к коллективу из Бергамо.
Зайнутдинов перебрался в ЦСКА из «Ростова» летом прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ хавбек провел 18 поединков, отметившись голом и результативной передачей.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Аталанта, Бактиёр Зайнутдинов
1 АПРЕЛЯ!!!!
Может, получится даже лучше, чем у Миранчука! Удачи парню. Счастливый билет выхватил.
Аталанта нашла новый рынок для своей команды ))??? ну что ж удачи парню ))
Кто там стоит за аталантой?