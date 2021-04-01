Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

СМИ: полузащитник ЦСКА подписал контракт с «Аталантой»

01 Апреля 2021, 09:36,

Хавбек Бактиёр Зайнутдинов, правами на которого владеет московский ЦСКА, продолжит карьеру в итальянской Серии А, утверждает издание Vesti.kz.

Согласно данным источника, 22-летний казахстанский полузащитник заключил долгосрочное трудовое соглашение с «Аталантой». Договор между сторонами рассчитан на пять лет, финансовая сторона трансфера пока не разглашается.

Сезон-2020/2021 Бактиёр доиграет в стане «армейцев», а уже летом присоединится к коллективу из Бергамо.

Зайнутдинов перебрался в ЦСКА из «Ростова» летом прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ хавбек провел 18 поединков, отметившись голом и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Аталанта, Бактиёр Зайнутдинов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (5)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Spirit
01 Апреля 2021, 11:38

1 АПРЕЛЯ!!!!

0
Super fanat
01 Апреля 2021, 11:09

Может, получится даже лучше, чем у Миранчука! Удачи парню. Счастливый билет выхватил.

0
ARTUR
01 Апреля 2021, 11:08

Аталанта нашла новый рынок для своей команды ))??? ну что ж удачи парню ))

1
HG2017
01 Апреля 2021, 09:44

Кто там стоит за аталантой?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола