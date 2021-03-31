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​Ларссона признали лучшим игроком «Спартака» в марте

31 Марта 2021, 19:20,

Шведский форвард Джордан Ларссон признан лучшим футболистом «Спартака» в марте. Как сообщается на сайте московского клуба, Ларссон победил в голосовании, получив 38% голосов.

В трёх мартовских матчах российского чемпионата Джордан Ларссон записал на свой счёт два дубля и один результативный пас на партнёра.

После двадцати трёх туров чемпионата России «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на четыре очка. Ближайший матч «красно-белые» проведут четвёртого апреля – их соперником будет «Ростов».

Забив 12 голов, Ларссон занимает третье место в рейтинге бомбардиров сезона РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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