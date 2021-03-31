​РПЛ сообщила о небольшом изменении в календаре

РПЛ отрапортовала о небольшом изменении в календаре чемпионата. Из-за легкоатлетического марафона в Казани «Рубин» примет столичное «Динамо» не второго мая, а днём ранее. Игра стартует в два часа дня по московскому времени. В то же время поединок между «Химками» и «Уралом», наоборот, сместился с первого мая на второе. Эта игра тоже стартует в два часа дня по столичному времени.

На текущий момент лидером российского чемпионата является «Зенит», который опережает второй «Спартак» на четыре зачётных балла. Если учитывать только количество очков, то третье место делят «Локомотив», «Сочи» и ЦСКА.