«Это неправда»: Газизов не звал тренера «Зенита» в «Спартак»

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31 Марта 2021, 15:47,
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Шамиль Газизов опроверг появившуюся информацию о том, что он хотел назначить главным тренером «Спартака» Вильяма де Оливеру, входящего в штаб Сергея Семака в «Зените».
«Давайте смеяться не будем. Это неправда», - сказал Газизов sport24.
Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь прошлого года. Отработав в московском клубе считанные месяцы, Газизов ушёл. После небольшого периода без работы Шамиль вернулся в «Уфу». Недавно клуб объявил о его возвращении на пост гендиректора.
«Спартак» летом назначит нового тренера, поскольку Доменико Тедеско не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца этого сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Шамиль Газизов, Вильям де Оливейра
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