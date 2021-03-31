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«Это неправда»: Газизов не звал тренера «Зенита» в «Спартак»

31 Марта 2021, 15:47,

Шамиль Газизов опроверг появившуюся информацию о том, что он хотел назначить главным тренером «Спартака» Вильяма де Оливеру, входящего в штаб Сергея Семака в «Зените».

«Давайте смеяться не будем. Это неправда», - сказал Газизов sport24.

Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь прошлого года. Отработав в московском клубе считанные месяцы, Газизов ушёл. После небольшого периода без работы Шамиль вернулся в «Уфу». Недавно клуб объявил о его возвращении на пост гендиректора.

«Спартак» летом назначит нового тренера, поскольку Доменико Тедеско не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца этого сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Шамиль Газизов, Вильям де Оливейра
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Комментарии (1)
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0
Spirit
31 Марта 2021, 15:53

он Медведева звал заместителем к себе)

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