«Это неправда»: Газизов не звал тренера «Зенита» в «Спартак»

Шамиль Газизов опроверг появившуюся информацию о том, что он хотел назначить главным тренером «Спартака» Вильяма де Оливеру, входящего в штаб Сергея Семака в «Зените».

«Давайте смеяться не будем. Это неправда», - сказал Газизов sport24.

Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь прошлого года. Отработав в московском клубе считанные месяцы, Газизов ушёл. После небольшого периода без работы Шамиль вернулся в «Уфу». Недавно клуб объявил о его возвращении на пост гендиректора.

«Спартак» летом назначит нового тренера, поскольку Доменико Тедеско не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца этого сезона.