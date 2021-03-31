​«Краснодару» интересен колумбийский форвард «Ривер Плейта»

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31 Марта 2021, 14:28,
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«Краснодар» входит в число пяти европейских клубов, которым интерес колумбийский форвард «Ривер Плейта» Сантос Борре. Об этом сообщает в Twitter журналист Пако Бельмонте. По его данным, интерес также исходит от «Жил Висенте», «Сток Сити», «Кротоне» и «Лас-Пальмаса».
Сантос Борре в своё время уже выступал в Европе. Он принадлежал «Атлетико», но за мадридцев не играл, зато сыграл тридцать матчей за «Вильярреал», находясь в аренде (четыре гола, два голевых паса).
Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатипятилетнего Сантоса Борре в пятнадцать миллионов евро.
Стоит отметить, что в позапрошлом году Борре слухи связывали со «Спартаком», а в прошлом – с «Зенитом».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Ривер Плейт, Трансферы футбола - лето 2021, Сантос Борре