​«Краснодару» интересен колумбийский форвард «Ривер Плейта»

«Краснодар» входит в число пяти европейских клубов, которым интерес колумбийский форвард «Ривер Плейта» Сантос Борре. Об этом сообщает в Twitter журналист Пако Бельмонте. По его данным, интерес также исходит от «Жил Висенте», «Сток Сити», «Кротоне» и «Лас-Пальмаса».

Сантос Борре в своё время уже выступал в Европе. Он принадлежал «Атлетико», но за мадридцев не играл, зато сыграл тридцать матчей за «Вильярреал», находясь в аренде (четыре гола, два голевых паса).

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатипятилетнего Сантоса Борре в пятнадцать миллионов евро.

Стоит отметить, что в позапрошлом году Борре слухи связывали со «Спартаком», а в прошлом – с «Зенитом».