Ганчаренко исключён из заявки ЦСКА

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко больше не числится в заявке московского ЦСКА на нынешний сезон чемпионата России, об этом рапортует пресс-служба турнира. Тренер был удален из списка сотрудников «армейского» клуба.

В начале прошлой недели стало известно об отставке Ганчаренко с поста наставника московской команды. Он тренировал ЦСКА с 2016-го года. На освободившееся место был назначен хорватский специалист Ивица Олич.

После 23-х туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 40 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.