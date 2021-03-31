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Ганчаренко исключён из заявки ЦСКА

31 Марта 2021, 13:12,

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко больше не числится в заявке московского ЦСКА на нынешний сезон чемпионата России, об этом рапортует пресс-служба турнира. Тренер был удален из списка сотрудников «армейского» клуба.

В начале прошлой недели стало известно об отставке Ганчаренко с поста наставника московской команды. Он тренировал ЦСКА с 2016-го года. На освободившееся место был назначен хорватский специалист Ивица Олич.

После 23-х туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 40 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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