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Кукуян назначен на матч «Ростов» - «Спартак»

31 Марта 2021, 12:31,

Назначены судьи на матчи 24-го тура чемпионата России, об этом информирует пресс-служба РФС.

Центральный поединок между «Ростовом» и московским «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На матче «Зенит» - «Химки» отработает Павел Шадыханов, а встречу между «Тамбовом» и ЦСКА доверили Виталию Мешкову.

Напомним, что чемпионат России уходил на двухнедельный перерыв из-за матчей национальной сборной в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

По итогам 23-х туров лидирует «Зенит» (48 очков), вторым идет «Спартак» (44), а топ-3 замыкает «Локомотив» (40).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Ростов, Павел Кукуян
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