Кукуян назначен на матч «Ростов» - «Спартак»

Назначены судьи на матчи 24-го тура чемпионата России, об этом информирует пресс-служба РФС.

Центральный поединок между «Ростовом» и московским «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На матче «Зенит» - «Химки» отработает Павел Шадыханов, а встречу между «Тамбовом» и ЦСКА доверили Виталию Мешкову.

Напомним, что чемпионат России уходил на двухнедельный перерыв из-за матчей национальной сборной в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

По итогам 23-х туров лидирует «Зенит» (48 очков), вторым идет «Спартак» (44), а топ-3 замыкает «Локомотив» (40).