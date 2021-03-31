Кукуян назначен на матч «Ростов» - «Спартак»

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31 Марта 2021, 12:31,
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Назначены судьи на матчи 24-го тура чемпионата России, об этом информирует пресс-служба РФС.
Центральный поединок между «Ростовом» и московским «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
На матче «Зенит» - «Химки» отработает Павел Шадыханов, а встречу между «Тамбовом» и ЦСКА доверили Виталию Мешкову.
Напомним, что чемпионат России уходил на двухнедельный перерыв из-за матчей национальной сборной в отборочном раунде чемпионата мира-2022.
По итогам 23-х туров лидирует «Зенит» (48 очков), вторым идет «Спартак» (44), а топ-3 замыкает «Локомотив» (40).
Назначение арбитров на 24-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/2B78jU7V5Z— РФС (@rfsruofficial) March 31, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Ростов, Павел Кукуян