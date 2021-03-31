Барриос - лучший в РПЛ по точности передач

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31 Марта 2021, 10:42,
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Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос является лидером российской Премьер-лиги по точности передач. Об этом информирует пресс-служба турнира.
27-летний колумбийский полузащитник имеет 91% точных передач. Второе место в рейтинге занял защитник «Краснодара» Александр Мартынович (90%), а тройку лидеров по этому показателю замкнул защитник «Спартака» Павел Маслов (89%).
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Барриос провел 20 поединков, отметившись одной голевой передачей.
По итогам 23-х туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вильмар Барриос