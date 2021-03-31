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Овчинников рассказал, как относится к Ганчаренко

31 Марта 2021, 08:59,

Российский тренер Сергей Овчинников, ранее входивший в штаб Виктора Ганчаренко в московском ЦСКА, поведал об отношениях с белорусским специалистом.

«Я мог лучше понимать Виктора Михайловича, тогда что-то могло сложиться иначе. Может, со временем мы все успокоимся, поговорим. Мы же не враги», - цитирует Овчинникова Sports.ru.

Напомним, что 50-летний специалист работал в стане «армейцев» с 2014-го по 2020-й год. В конце минувшего года Овчинников покинул команду. Спустя некоторое время клуб также прекратил сотрудничество с Ганчаренко.

По итогам 23-х туров чемпионата России ЦСКА набрал 40 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок столичный коллектив проведет на выезде против «Тамбова».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Сергей Овчинников
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