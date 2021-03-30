Известному футбольному журналисту сожгли автомобиль

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30 Марта 2021, 10:40,
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Известный футбольный журналист Дмитрий Егоров пострадал от действий злоумышленников. Об этом он сообщил посредством социальной сети.
«Сегодня ночью мне сожгли машину. Не надо экономить на КАСКО», - гласит сообщение Егорова в инстаграм-аккаунте edim_sport.
Журналист опубликовал видео поджога с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как к автомобилю Егорова подошел неизвестный, а через некоторое время после его ухода произошел взрыв. В результате поджога, помимо машины Егорова, пострадали еще три автомобиля.
Дмитрий подчеркнул, что полиция пока не принимает от него заявление.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дмитрий Егоров
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