Известному футбольному журналисту сожгли автомобиль

Известный футбольный журналист Дмитрий Егоров пострадал от действий злоумышленников. Об этом он сообщил посредством социальной сети.

«Сегодня ночью мне сожгли машину. Не надо экономить на КАСКО», - гласит сообщение Егорова в инстаграм-аккаунте edim_sport.

Журналист опубликовал видео поджога с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как к автомобилю Егорова подошел неизвестный, а через некоторое время после его ухода произошел взрыв. В результате поджога, помимо машины Егорова, пострадали еще три автомобиля.

Дмитрий подчеркнул, что полиция пока не принимает от него заявление.