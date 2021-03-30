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Известному футбольному журналисту сожгли автомобиль

30 Марта 2021, 10:40,

Известный футбольный журналист Дмитрий Егоров пострадал от действий злоумышленников. Об этом он сообщил посредством социальной сети.

«Сегодня ночью мне сожгли машину. Не надо экономить на КАСКО», - гласит сообщение Егорова в инстаграм-аккаунте edim_sport.

Журналист опубликовал видео поджога с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как к автомобилю Егорова подошел неизвестный, а через некоторое время после его ухода произошел взрыв. В результате поджога, помимо машины Егорова, пострадали еще три автомобиля.

Дмитрий подчеркнул, что полиция пока не принимает от него заявление.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Егоров
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Комментарии (1)
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Zenituwka
30 Марта 2021, 11:10

Сектанту тачку спалили. Вот не удивительно.

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