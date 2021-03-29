​Агент Туфана ответил на вопрос об интересе «Спартака»

Агент полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана Утку Ченикли в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».

«Не секрет, что за Озаном следят многие команды из разных чемпионатов. Мы общаемся, но сейчас только март и действительно очень рано говорить о конкретных переговорах. Давайте ещё немного подождём», - сказал агент.

В сезоне 2020/2021 Озан Туфан забил пять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатишестилетнего футболиста в 9,5 миллиона евро.