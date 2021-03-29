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​Агент Туфана ответил на вопрос об интересе «Спартака»

29 Марта 2021, 15:28,

Агент полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана Утку Ченикли в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».

«Не секрет, что за Озаном следят многие команды из разных чемпионатов. Мы общаемся, но сейчас только март и действительно очень рано говорить о конкретных переговорах. Давайте ещё немного подождём», - сказал агент.

В сезоне 2020/2021 Озан Туфан забил пять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатишестилетнего футболиста в 9,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Фенербахче, Трансферы футбола - лето 2021, Озан Туфан
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