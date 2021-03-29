​Дриусси анонсировал возвращение в «Ривер Плейт»

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29 Марта 2021, 14:58,
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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси летом вернётся в «Ривер Плейт». Об этом аргентинский нападающий сообщил во время общения с фанатами в Twitch, передаёт El Intransigente.
Ранее в прессе появлялась информация о желании Дриусси уйти ещё зимой, но «Зенит» не отпустил футболиста.
В нынешнем сезоне Дриусси провёл за «Зенит» семнадцать матчей, в которых записал на свой счёт два забитых гола и два результативных паса на партнёров.
Себастьян Дриусси перебрался в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года. Согласно данным transfermarkt, питерский клуб заплатил за игрока 15 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси