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​Дриусси анонсировал возвращение в «Ривер Плейт»

29 Марта 2021, 14:58,

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси летом вернётся в «Ривер Плейт». Об этом аргентинский нападающий сообщил во время общения с фанатами в Twitch, передаёт El Intransigente.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Дриусси уйти ещё зимой, но «Зенит» не отпустил футболиста.

В нынешнем сезоне Дриусси провёл за «Зенит» семнадцать матчей, в которых записал на свой счёт два забитых гола и два результативных паса на партнёров.

Себастьян Дриусси перебрался в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года. Согласно данным transfermarkt, питерский клуб заплатил за игрока 15 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси
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