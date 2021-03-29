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Клубы Серии А интересуются защитником ЦСКА

29 Марта 2021, 12:26,

Защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян имеет варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате, об этом информирует издание Metaratings.ru.

Согласно данным источника, интерес к 21-летнему российскому футболисту проявляют два представителя Серии А. Речь идет о «Специи» и «Дженоа». В настоящий момент скауты итальянских клубов отслеживают выступления Тикнизяна на молодежном чемпионате Европы.

В текущем сезоне защитник принял участие в 27 матчах на клубном уровне и отметился забитым мячом. Трудовое соглашение футболиста с «армейцами» рассчитано до середины 2025-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дженоа, Специя, Наир Тикнизян
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