Клубы Серии А интересуются защитником ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян имеет варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате, об этом информирует издание Metaratings.ru.

Согласно данным источника, интерес к 21-летнему российскому футболисту проявляют два представителя Серии А. Речь идет о «Специи» и «Дженоа». В настоящий момент скауты итальянских клубов отслеживают выступления Тикнизяна на молодежном чемпионате Европы.

В текущем сезоне защитник принял участие в 27 матчах на клубном уровне и отметился забитым мячом. Трудовое соглашение футболиста с «армейцами» рассчитано до середины 2025-го года.