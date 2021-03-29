Клубы Серии А интересуются защитником ЦСКА

|
29 Марта 2021, 12:26,
|
|
Защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян имеет варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате, об этом информирует издание Metaratings.ru.
Согласно данным источника, интерес к 21-летнему российскому футболисту проявляют два представителя Серии А. Речь идет о «Специи» и «Дженоа». В настоящий момент скауты итальянских клубов отслеживают выступления Тикнизяна на молодежном чемпионате Европы.
В текущем сезоне защитник принял участие в 27 матчах на клубном уровне и отметился забитым мячом. Трудовое соглашение футболиста с «армейцами» рассчитано до середины 2025-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дженоа, Специя, Наир Тикнизян