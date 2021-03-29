ЦСКА: «Сегодня Акинфеев может на повторе слушать песню «Руки Вверх»

Московский ЦСКА пошутил о капитане и вратаре команды Игоре Акинфееве, который 18 лет назад сыграл первый поединок за «армейцев».

«Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх». 18 лет назад Акинфеев дебютировал за ЦСКА. И понеслось», - гласит сообщение «армейцев» в «Твиттере».

Напомним, что 29-го марта 2003-го года вратарь дебютировал за московский клуб, выйдя на замену в кубковом матче против петербургского «Зенита».

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2022-го года. В составе команды 34-летний голкипер сыграл 665 поединков, в которых пропустил 587 голов. В 284 играх Игорь отстоял на ноль.