Экс-тренер «Гамбурга» может заменить Тедеско в «Спартаке»

Московский «Спартак» подыскивает замену главному тренеру Доменико Тедеско. Перед зимним перерывом в чемпионате России немецкий специалист заявил, что не станет продлевать с «красно-белыми» трудовое соглашение, которое истекает грядущим летом.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, московский клуб обратил внимание на 53-летнего Торстена Финка. Немецкий тренер известен по работе в «Базеле», «Гамбурге», «Грассхоппере», «Виссел Кобе».

После 23-х туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 44 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.