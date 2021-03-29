Экс-тренер «Гамбурга» может заменить Тедеско в «Спартаке»

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29 Марта 2021, 08:08,
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Московский «Спартак» подыскивает замену главному тренеру Доменико Тедеско. Перед зимним перерывом в чемпионате России немецкий специалист заявил, что не станет продлевать с «красно-белыми» трудовое соглашение, которое истекает грядущим летом.
По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, московский клуб обратил внимание на 53-летнего Торстена Финка. Немецкий тренер известен по работе в «Базеле», «Гамбурге», «Грассхоппере», «Виссел Кобе».
После 23-х туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 44 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Торстен Финк
Та вроде и топ-команды не тренировал... Зачем он Спартаку? У Тедеско хоть перспектива была. А этот уже в зрелые для тренера года вряд ли покажет что-то, что гарантирует Спартаку трофеи! Уверен, и в России альтернатива этому тренеру найдётся.
Этот тренер ри одной команды не привёл к чемпионству!!! Зачем он СПАРТАКУ???