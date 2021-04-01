От Дзюбы до Кокорина, от Широкова до Гулливера: топ-10 скандалов «Зенита»

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает резонансные скандалы вокруг петербургского «Зенита».

Сага Кокорина

В январе и феврале 2020 года российская футбольная общественность была обеспокоена ситуацией вокруг Александра Кокорина. Он к тому времени уже успел отсидеть за решёткой почти год и провести около четырёх месяцев в качестве незаявленного игрока «Зенита». Сергей Семак в интервью называл Кокорина важной частью своей команды, но вдруг как гром среди ясного неба грянула информация об аренде Кокорина в «Сочи», и закрутилась нешуточная канитель. Оказывается, сам игрок никуда не собирался, а его просто поставили перед не устраивавшим его фактом. Из-за своего характера Кокорин даже рисковал провести полсезона в ПФЛ в составе «Зенита-2», но постепенно градус неподчинения у Александра схлынул, и он согласился на «сочинскую» ссылку, которая, впрочем, стала для него, наоборот, отдушиной, поскольку дальше он не обрёл себя в «Спартаке» и сейчас близок к тому, чтобы не найти себя в «Фиорентине». Ну а «Зенит» во время острой фазы кокоринской саги примагнитил к себе множество подозрений в выполнении неких установок, спущенных «сверху».

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Петарда в чемпионском кубке

Если среди глубокой ночи в комнате, где спит Лучано Спаллетти, тихо произнести слово «петарда», этого будет достаточно, чтобы его сон улетучился восвояси. Ведь именно петарду итальянский специалист увидел в чемпионском кубке ЦСКА весной 2013 года. Хотя непонятно, каким образом тогдашний главный тренер «сине-бело-голубых» заглянул в чемпионскую чашу «красно-синих». Петарда, пущенная неким злонамеренным посетителем матча «Динамо» – «Зенит» на «Арене Химки» в середине ноября 2012-го, пикировала на газон прямо к вратарю динамовцев Антону Шунину, нанеся ему ожог роговицы глаза. Матч оказался прерван на исходе первого тайма и был «доигран» уже на заседании КДК, которая засчитала «Зениту» техническое поражение. По итогам того чемпионата «армейцы» опередили питерцев в таблице всего на два очка, так что заключения дона Лучано насчёт петарды в кубке имеют в себе здравое зерно.

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Гулливер в стране футболистов

И опять «Зенит», и опять «Динамо», и опять фанаты. Точнее, фанат. Прозвище которому – Гулливер. В конце чемпионата-2013/2014 «Зенит» не выглядел фаворитом чемпионской гонки и был догоняющим, а не защищающим своё очковое преимущество. Матч предпоследнего тура на «Петровском» против «Динамо» складывался для питерцев неудачно – забивший на 82-й минуте Александр Кержаков сделал счёт лишь 2:4. А в итоге снова получились технические 0:3, поскольку на 87-й минуте разгневанные цифрами на табло питерские болельщики прорвали оцепление и заполонили футбольное поле с недобрыми намерениями. Особенно недобрыми они были у зенитовского фаната Алексея Нестерова по прозвищу Гулливер. Подбежав к Гранату, он ударил того кулаком по лицу, – у динамовского защитника было сотрясение мозга и подозрение не перелом челюсти. Гранат подал заявление в полицию, и Гулливер был задержан после специально организованной пресс-конференции, на которой он принёс свои извинения. За решеткой Гулливер провёл 25 суток, а потом дело по 115-й статье УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») было прекращено за примирением сторон.

Свой среди чужих

В сентябре 2012 года роковая кошка пробежала между руководством «Зенита» и Игорем Денисовым. Воспитанник питерского клуба, забивший решающий гол в финале Кубка УЕФА, попросил купить в «Зенит» сильных легионеров, чтобы клуб с берегов Невы утвердил себя как стабильный наводитель шороху в еврокубках. Параллельно Денисов вроде как договорился, что в таком случае ему и нескольким другим российским игрокам, давно защищавшим «сине-бело-голубые» цвета, увеличат зарплаты. В начале сентября «Зенит» действительно громыхнул на трансферном рынке, купив двух звёзд ведущих португальских клубов – Халка и Витселя, отгрузив за них почти сто миллионов евро и определив им немалые зарплаты. Однако про обещание Денисову руководство питерского клуба забыло. Перед выездным матчем с «Крыльями Советов» появилась информация, что Денисов отказывается играть, если ему не сделают зарплату в пять миллионов евро. Лучано Спаллетти за «порчу атмосферы в коллективе» отправил Денисова в молодёжный состав – и паровозом вслед за Игорем проследовал поддержавший его Александр Кержаков. Потом Кержаков вернулся в основу относительно быстро, а Денисов – позже. Заработав к себе в придачу к репутации скандалиста репутацию рвача, принципиальный Гарик покинул «Зенит» по окончании сезона, после чего поиграл совсем немного за «Анжи» плюс провёл примерно по шестьдесят пять матчей за московские «Динамо», где он нешуточно повздорил с Черчесовым, и «Локомотив», откуда он ушёл на фоне полуконфликта с Кикнадзе. Недавно Денисов рассказал, что «Зенит» предлагал ему вернуться, но его возмутил вопрос бывшего спортивного директора питерского клуба о том, сколько денег Игорь хочет, чтобы ему «подкинули на пенсию». Это «убило» желание Денисова вернуться.

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Перебежчик туда-обратно

Не секрет, что между фанатами «Зенита» и «Спартака» особенно «тёплые» в переносном смысле этого слова взаимоотношения. И если российский футболист, являющийся воспитанником одного из них, переходит в другой, это не может пройти бесследно в околофутбольном плане. Владимиру Быстрову удалось переметнуться между «сине-бело-голубыми» и «красно-белыми» дважды – летом 2005 и 2009 годов. Уйдя в «Спартак», Быстров заявил, что его, как и некоторых других российских футболистов, чуть ли не выжил из питерского клуба тогдашний главный тренер Властимил Петржела. Да и к тому же, Быстров признался в любви к «Спартаку» с детства. Естественно, петербургские болельщики были этим крайне разозлены, и им подвернулась возможность устроить Быстрову «горячий приём», когда тот взял и вернулся в «Зенит» спустя четыре года. Ходили слухи, что Владимир погнался в Северную столицу за длинным рублём. На первых порах питерский клуб даже выделил Быстрову телохранителя, поскольку зенитовские фанаты были настроены в отношении него однозначно, считая предателем. Футболист подвергался нещадной обструкции со стороны Виража, и всё это продолжалось до мая 2010 года, когда он всё-таки урегулировал накопившиеся вопросы на двухчасовой встрече с лидерами фан-объединений «Зенита». Быстров извинился за некоторые свои поступки и высказывания в прессе, направленные против питерского клуба, был прощён и зажил спокойнее.

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«Почётный хет-трик» Широкова

Роман Широков стал скандалистом не после избиения арбитра в любительском матче в 2020 году, а гораздо раньше. Если брать его шестилетний период в «Зените», то там он успел поучаствовать в трёх скандалах. В начале августа 2009-го «Зенит» сыграл 2:2 с «Сатурном», упустив победу в концовке после ошибки вратаря Малафеева, которому с дальней дистанции забил Нахушев. Широков заявил журналистам, что даже он отразил бы такой удар, а Малафеев за словом в карман не полез и парировал, что Широков для него как человек «настоящее говно» и что Роман вообще теперь для Вячеслава не существует. Впрочем, вспыхнувший конфликт весьма быстро погас после «мужского разговора».

Зато долго не мог прекратиться скандал, проходивший красной линией между Широковым и фанатами «Зенита». В ноябре 2011-го после не очень удачного домашнего матча Лиги чемпионов с «АПОЭЛом», который прерывался из-за активного использования питерскими фанатами пиротехники, Широков назвал жёгших файеры «дебилами». Весной следующего года Роман весьма красноречиво с нецензурными выражениями пообщался с болельщиками в аэропорту Казани по окончании матча с «Рубином», а после гола в домашней встрече в ворота «Волги» он показал фанатам руку, согнутую в локте.

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Ну и третий скандал Широкова в «Зените» был связан с Лучано Спаллетти. В начале 2014 года градус напряжения между своенравным футболистом и итальянским главным тренером возрос до такой степени, что они подрались в раздевалке на сборе в Израиле. Поговаривают, что Широков тогда специально попросил переводчика дословно перевести для Спаллетти все «лицеприятные» фразы, которые он произнёс в адрес наставника. После этого Широков быстро собрал вещи и покинул расположение питерского клуба, а позже на правах аренды перешёл в «Краснодар».

«Путеводители» Дзюбы

Так, а что это Дзюба ещё не отметился в нашем списке? Без его противоречивой фигуры этот скандальный хит-парад обойтись не может. Нет, мы не про то самое интимное видео с участием Артёма, на котором он совершает недвусмысленные движения кистью правой руки под доносящийся из телевизора голос известной футбольной телеведущей, поскольку там было личное дело Артёма, а не клубное. Мы про ту дичь, которая царила чуть ли не каждом матче РПЛ в конце в 2019 года, когда фанаты разных клубов организованными скандированиями посылали Дзюбу в известном направлении. Скорее всего, тот флешмоб, начавшийся ещё в матче сборной России против Сан-Марино, был связан с тем, что в своё время Артём променял «Спартак» на «Зенит», ну а всякие ярлыки с его стороны в адрес спартаковских фанатов типа «сектанты» лишь подливали масла в огонь. В преддверии и после матча 1 декабря «Зенит» – «Спартак» гостевые фанаты в немалом количестве задерживались правоохранительными органами… Но потом фанатская акция, направленная против Дзюбы, просто сошла на нет. Возможно, поигрались – и решили, что хватит.

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Футболист РПЛ как средняя зарплата по стране

Летом 2019 года Алексей Сутормин оказался в «Зените» каким-то странным путём. 29 июня он перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», за который всё-таки успел провести товарищеский матч против «Нижнего Новгорода». А 8 июля Сутормин вдруг попал в «Зенит», куда его сватали еще с предыдущего года, и четырёхлетний контракт с «Рубином» не стал для этого преградой. Но самая соль в том, что и казанскому клубу, и питерскому, заботившемуся о соблюдении правил финансового fair play, Сутормин официально обошёлся за смехотворные в таком случае пятьдесят тысяч рублей. Эта сумма была на тот момент примерно на пять тысяч выше средней зарплаты в стране по данным Росстата, а Сутормин оценивался авторитетным порталом Transfermarkt в три с половиной миллиона евро. «Волгарь» же, за который Сутормин выступал раньше, получил компенсацию в размере целых четырёхсот девяносто четырёх рублей. Всё, на этот счёт больше говорить и писать ничего не стоит…

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Кирилл Иванцов