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​«Зенит» погасил огни на «Газпром Арене» в рамках акции

27 Марта 2021, 23:15,

Пресс-служба «Зенита» проинформировала общественность об участии клуба в экологической акции «Час Земли», проходящей на всей планете. Огни на «Газпром Арене» в последнюю субботу марта погасли ровно на один час.

Целью акции является привлечение внимание к необходимости ответственно относиться к природе и её ресурсам.

 

Ближайший матч на «Газпром Арене» пройдёт в понедельник, пятого апреля. В этот день «Зенит» в рамках очередного матча российского чемпионата примет «Химки». На текущий момент питерцы лидируют в Премьер-лиге России, опережая второй «Спартак» на четыре зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Газпром Арена
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