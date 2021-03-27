​«Зенит» погасил огни на «Газпром Арене» в рамках акции

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27 Марта 2021, 23:15,
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Пресс-служба «Зенита» проинформировала общественность об участии клуба в экологической акции «Час Земли», проходящей на всей планете. Огни на «Газпром Арене» в последнюю субботу марта погасли ровно на один час.
Целью акции является привлечение внимание к необходимости ответственно относиться к природе и её ресурсам.
«Газпром Арена» погасила огни в «Час Земли»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 27, 2021
Рассказываем об акции: https://t.co/e5bQe37YYZ pic.twitter.com/wv0gyz5bzI
Ближайший матч на «Газпром Арене» пройдёт в понедельник, пятого апреля. В этот день «Зенит» в рамках очередного матча российского чемпионата примет «Химки». На текущий момент питерцы лидируют в Премьер-лиге России, опережая второй «Спартак» на четыре зачётных балла.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Газпром Арена