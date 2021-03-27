​«Зенит» погасил огни на «Газпром Арене» в рамках акции

Пресс-служба «Зенита» проинформировала общественность об участии клуба в экологической акции «Час Земли», проходящей на всей планете. Огни на «Газпром Арене» в последнюю субботу марта погасли ровно на один час.

Целью акции является привлечение внимание к необходимости ответственно относиться к природе и её ресурсам.

Ближайший матч на «Газпром Арене» пройдёт в понедельник, пятого апреля. В этот день «Зенит» в рамках очередного матча российского чемпионата примет «Химки». На текущий момент питерцы лидируют в Премьер-лиге России, опережая второй «Спартак» на четыре зачётных балла.