​Основа ЦСКА разгромила молодёжку, у Рондона хет-трик

ЦСКА продолжает работать без футболистов, отправившихся в ряды своих национальных сборных. В субботу основа «армейцев» играла против молодёжки, о чём сообщается на сайте московского клуба. Впрочем, составы были смешанными. Так, например, Илья Помазун первый тайм играл за молодёжку, а затем сменил Игоря Акинфеева в основе.

Основная команда ЦСКА отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. Автором хет-трика стал нападающий Саломон Рондон. Ещё один гол на свой счёт записал Константин Марадишвили.

Отметим, что в таблице российского чемпионата ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.