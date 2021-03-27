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​Основа ЦСКА разгромила молодёжку, у Рондона хет-трик

27 Марта 2021, 21:33,

ЦСКА продолжает работать без футболистов, отправившихся в ряды своих национальных сборных. В субботу основа «армейцев» играла против молодёжки, о чём сообщается на сайте московского клуба. Впрочем, составы были смешанными. Так, например, Илья Помазун первый тайм играл за молодёжку, а затем сменил Игоря Акинфеева в основе.

Основная команда ЦСКА отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. Автором хет-трика стал нападающий Саломон Рондон. Ещё один гол на свой счёт записал Константин Марадишвили.

Отметим, что в таблице российского чемпионата ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Саломон Рондон
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