​Деспотович досрочно вернулся из сборной Сербии в «Рубин»

В субботу «Рубин» проводил контрольный поединок против многострадального «Тамбова». Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. После игры комментарий пресс-службе казанского клуба дал главный тренер команды Леонид Слуцкий. В числе прочего он сообщил, что нападающий Джордже Деспотович досрочно вернулся из расположения сборной Сербии. Футболист имеет небольшое повреждение голеностопа. Слуцкий отметил, что большое количество игроков в национальных сборных являются для него головной болью.

«Рубин» в настоящий момент готовится к матчу против «Сочи», который пройдёт третьего апреля.