​Деспотович досрочно вернулся из сборной Сербии в «Рубин»

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27 Марта 2021, 18:13,
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В субботу «Рубин» проводил контрольный поединок против многострадального «Тамбова». Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. После игры комментарий пресс-службе казанского клуба дал главный тренер команды Леонид Слуцкий. В числе прочего он сообщил, что нападающий Джордже Деспотович досрочно вернулся из расположения сборной Сербии. Футболист имеет небольшое повреждение голеностопа. Слуцкий отметил, что большое количество игроков в национальных сборных являются для него головной болью.
«Рубин» в настоящий момент готовится к матчу против «Сочи», который пройдёт третьего апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Джордже Деспотович
А знаете, почему для Слуцкого большое количество игроков в сборных - это головная боль? Потому что тренер средненький. Не умеет работать с большими командами, где у игроков, помимо работы в клубе, есть и международные обязательства.