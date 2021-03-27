Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Деспотович досрочно вернулся из сборной Сербии в «Рубин»

27 Марта 2021, 18:13,

В субботу «Рубин» проводил контрольный поединок против многострадального «Тамбова». Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. После игры комментарий пресс-службе казанского клуба дал главный тренер команды Леонид Слуцкий. В числе прочего он сообщил, что нападающий Джордже Деспотович досрочно вернулся из расположения сборной Сербии. Футболист имеет небольшое повреждение голеностопа. Слуцкий отметил, что большое количество игроков в национальных сборных являются для него головной болью.

«Рубин» в настоящий момент готовится к матчу против «Сочи», который пройдёт третьего апреля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Джордже Деспотович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
27 Марта 2021, 19:38

А знаете, почему для Слуцкого большое количество игроков в сборных - это головная боль? Потому что тренер средненький. Не умеет работать с большими командами, где у игроков, помимо работы в клубе, есть и международные обязательства.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола