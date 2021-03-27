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FourFourTwo - о лого ЦСКА: «Такой же pyccкий, как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке»

27 Марта 2021, 14:50,

Журналисты издания FourFourTwo составили рейтинг лучших клубных эмблем. В топ-100 был включен логотип московского ЦСКА. «Армейцы» заняли 32-е место.

В описании к эмблеме ЦСКА сотрудники портала сравнили ее с президентом страны Владимиром Путиным.

«Логотип такой же русский, как Владимир Путин, пьющий водку в меховой шапке. Последняя версия эмблемы - настоящий триумф», - говорится в описании.

Стоит отметить, что лидером рейтинга стал логотип немецкого клуба «Мюнхен 1860». Второе место занял шотландский «Абердин», а третьим стал «Милан».

В сезоне-2020/2021 чемпионата России ЦСКА набрал 40 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва
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