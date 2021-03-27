Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг

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27 Марта 2021, 11:25,
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Сергей Прядкин, занимающий пост президента российской Премьер-лиги, переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг. Об этом рапортует пресс-служба РПЛ.
Срок полномочий составляет четыре года. Напомним, что Прядкин входит в совет директоров ассоциации с 2007-го года.
Помимо российского представителя, в совет Ассоциации европейских лиг включены еще 12 членов, среди которых глава испанской Примеры Хавьер Тебас, Матье Морей (АПЛ), Луиджи ди Сьерво (Серия А), Ансгар Швенкен (Бундеслига), Жюльен Тайеб (Лига 1) и другие.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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