Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг

Сергей Прядкин, занимающий пост президента российской Премьер-лиги, переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг. Об этом рапортует пресс-служба РПЛ.

Срок полномочий составляет четыре года. Напомним, что Прядкин входит в совет директоров ассоциации с 2007-го года.

Помимо российского представителя, в совет Ассоциации европейских лиг включены еще 12 членов, среди которых глава испанской Примеры Хавьер Тебас, Матье Морей (АПЛ), Луиджи ди Сьерво (Серия А), Ансгар Швенкен (Бундеслига), Жюльен Тайеб (Лига 1) и другие.