​Слуцкий – о нечестных судьях: «Думаешь: «Ладно, сволочь, я создам тебе максимальный уровень геморроя»

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий затронул тему предвзятости российских судей.

«В матче против «Зенита» я не чувствовал предвзятости арбитра, а в матче с «Химками» - чувствовал. Я никого ни в чём обвиняю, но я чувствовал. И дело не в том, что там мы выиграли, а там проиграли. Это ощущение. Просто ты каждый момент через себя пропускаешь и понимаешь, ошибка это или что-то другое. В Англии и Голландии у тебя вообще нет такого ощущения, оно просто улетучивается, а в России уже в первые десять минут ты понимаешь, что и как.

Вот поэтому у тренеров появляется агрессия. Ты думаешь так: «Ладно, сволочь, если ты хочешь решить как-то результат, я создам тебе максимальный уровень геморроя». И ты начинаешь оспаривать каждое решение. Если я вижу, что судья судит так, как умеет, то я вообще не реагирую. Но если я вижу, чувствую и ощущаю, что это не так, я начинаю создавать ему дискомфорт. То есть «пусть меня убьют, но я буду сопротивляться». По крайней мере, чем-то, но отвечу», - сказал Слуцкий в программе «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube.