​«Зенит» перехватит тренера у «Спартака», Роналду поставил «Ювентусу» ультиматум, а Мбаппе и Неймар покинут «ПСЖ» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, какие тренеры могут возглавить «Зенит» и «Спартак», какой ультиматум Криштиану Роналду поставил «Ювентусу», и какая проблема возникла у «ПСЖ» со звёздными форвардами. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» перехватит тренера у «Спартака»

На неделе появилась информация о том, что «Зенит» летом может сменить главного тренера и выбрать иностранца. По слухам, питерцы проявляют интерес к Паулу Фонсеке, который в настоящий момент возглавляет «Рому». Ранее сообщалось, что португальский специалист находится в сфере интересов московского «Спартака». Стоит сказать, что будущее Фонсеки в «Роме» находится под вопросом, учитывая последние результаты и риск финиша команды за пределами зоны Лиги чемпионов.

Бенитес – в шорт-листе «Спартака»

В отличие от «Зенита», «Спартак» в межсезонье сменит тренера совершенно точно, ведь Доменико Тедеско решил не продлевать трудовое соглашение с клубом. Слухи говорят об интересе «красно-белых» к известному испанскому специалисту Рафаэлю Бенитесу. Недавно этот тренер ушёл из китайского «Далянь Ифан» и стал свободным от трудовых обязанностей. «Спартаку» будет непросто заполучить Бенитеса, ведь в конце прошлой недели он заявил, что его приоритетом является возвращение в Премьер-лигу Англии.

Влашич может перейти в «Милан»

Никола Влашич в летнее трансферное окно может покинуть ЦСКА и пойти на повышение. На неделе появилась информация о том, что интерес к хорватскому полузащитнику проявляет «Милан». Подписать Влашича иностранные клубы могут за 35 миллионов евро, которые прописаны в контракте футболиста. «Россонери» могут попытаться снизить эту сумму путём переговоров.

Роналду поставил ультиматум «Ювентусу»

Представители руководства «Ювентуса» не устают повторять, что Криштиану Роналду летом никуда не уйдёт. Тем не менее, слухи о будущем звёздного португальца регулярно появляются в прессе. На неделе сообщалось, что Роналду предпочитает перейти в «Реал», но при этом мадридский клуб не намерен возвращать форварда. Позже появилась информация о том, что Криштиану поставил боссам «старой синьоры» ультиматум. Звёздный футболист требует серьёзного усиления состава в летнее межсезонье, чтобы команда стала более конкурентоспособной.

Куману сообщили, что он остаётся в «Барселоне»

После смены президента в «Барселоне» встал вопрос о будущем Рональда Кумана. По слухам, новое руководство каталонского клуба во главе с Жоаном Лапортой не намерено менять тренера летом. Куман якобы уже был уведомлён о том, что он продолжит работу с командой в следующем сезоне. Итоговое место «сине-гранатовых» в чемпионате не должно повлиять на будущее голландского специалиста.

Мбаппе и Неймар покинут «ПСЖ»

Слухи говорят о том, что звёздные форварды Килиан Мбаппе и Неймар покинут «ПСЖ». На неделе появилась информация о том, что француз и бразилец отказались подписывать новые трудовые соглашения с парижским клубом. Если парижане не достигнут договорённости с Мбаппе и Неймаром в ближайшие месяцы, клубу будет выгоднее продать игроков летом, чтобы иметь возможность хорошо заработать на их трансферах.