​Слуцкий объяснил, как российские судьи в поле влияют на игру в эпоху ВАР

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своим мнением о том, как в эпоху ВАР судьи в поле могут влиять на игру.

«Я вам приведу пример. С появлением ВАР в российском футболе количество жёлтых карточек увеличилось на 70%. Это прямая статистика. Такого нет нигде в мире! На 70%! То есть арбитры в поле влияют на игру… зачем-то.

Вот объясните мне, почему такого нигде нет, а в России есть, ведь игра не стала более грубой? И откуда такая цифра – 70%? Не 3%, не 5%, а 70%.

Арбитры не могут манипулировать «ВАРом». Разве что нужно сильно извернуться, как в матче «Ростова» и «Химок». Зато арбитр может посадить пять человек на жёлтые карточки и в любой момент может управлять игрой через возможность показать вторую жёлтую карточку.

С внедрением ВАР судьи ищут другой путь влияния на игру. Один из таких путей – жёлтые карточки», - рассказал Слуцкий в «Коммент.Шоу» на YouTube.