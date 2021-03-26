​Слуцкий объяснил, как российские судьи в поле влияют на игру в эпоху ВАР

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26 Марта 2021, 22:51,
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Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своим мнением о том, как в эпоху ВАР судьи в поле могут влиять на игру.
«Я вам приведу пример. С появлением ВАР в российском футболе количество жёлтых карточек увеличилось на 70%. Это прямая статистика. Такого нет нигде в мире! На 70%! То есть арбитры в поле влияют на игру… зачем-то.
Вот объясните мне, почему такого нигде нет, а в России есть, ведь игра не стала более грубой? И откуда такая цифра – 70%? Не 3%, не 5%, а 70%.
Арбитры не могут манипулировать «ВАРом». Разве что нужно сильно извернуться, как в матче «Ростова» и «Химок». Зато арбитр может посадить пять человек на жёлтые карточки и в любой момент может управлять игрой через возможность показать вторую жёлтую карточку.
С внедрением ВАР судьи ищут другой путь влияния на игру. Один из таких путей – жёлтые карточки», - рассказал Слуцкий в «Коммент.Шоу» на YouTube.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
Чем ниже уровень команд, тем больше агрессии и фолов. РПЛ деградирует семимильными шагами, от недостатка класса все сваливается на физику и контакты. Другое дело, что часто в одной и той же игре одному показывают карточку, а другому за такой же эпизод нет. Нет последовательности. Так что реально, карточек должно быть ещё больше. А за плохую низкокачественную работу на поле и дисциплину ответственность несёт тренер. Так что Викторыч, как говорится, начни с себя. Но это не отменяет того что судьи в РПЛ подстать футболистам низкосортные.